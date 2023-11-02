CHP Karaman İl Başkanı Özgür Özel’i destekleyecek

CHP Karaman İl Başkanı Recai Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 38'inci Olağan Kurultay'da genel başkan adayı Özgür Özel'i destekleyeceklerini açıkladı.

4-5 Kasım tarihlerinde 38'inci Olağan Kurultayını yapacak olan CHP’de kurultay öncesinde il başkanlarının hangi adayı destekleyecekleri belli oluyor.

Son olarak Karaman CHP İl Başkanı Recai Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kongreler sürecinde örgütümüz ile birlikte hareket edeceğimize yönelik söz vermiştik. Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan Kurultayımız için Merkez, Ermenek, Sarıveliler, Ayrancı, Kazım Karabekir ilçelerimiz ile örgüt toplantıları gerçekleştirdik. (Başyayla ilçemizdeki yoğun elma toplama dönemi nedeniyle sadece ilçe başkanımız ile görüşme yaptık)

Örgüt toplantılarımızda görüş belirtmek isteyen her üyemize süre sınırı koymadan konuşma imkanı verdik. Toplantılar sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Örgütü, partide bir değişim olması gerektiğine ilişkin görüş birliğine varmıştır.

Kurultay sonucunda kim genel başkan seçilirse seçilsin partimiz adına canla başla çalışacağımızın sözünü verme ile birlikte, örgütümüzün kararını yerine getirmek için Karaman İl Başkanı olarak CHP 38. Olağan Kurultayında Grup Başkanımız ve genel başkan adayımız Sayın Özgür Özel'e destek verme kararı aldım'' ifadelerine yer verildi.