CHP kurultay davası ertelendi

CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş ve bazı parti delegelerinin, 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen CHP kurultayının iptali için başlattığı hukuk mücadelesi yeni bir dönemece girdi. Daha önce mahkemelerce reddedilen davalara, dört kişinin itirazı üzerine yeniden bakılıyor. İtirazlar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın başvurusuyla birleştirilerek Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ele alındı.

Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, tarafların savunmalarını dinledikten sonra bir sonraki duruşmayı 26 Mayıs 2025’e erteledi.

CHP, mahkemeye sunduğu savunmada, dava açılmasını “kötü niyetli” ve “asılsız iddialara dayalı” olarak değerlendirdi. Kurultay sürecinde delegelere ev, araba veya telefon vaat edildiği gibi suçlamaların hiçbir somut delile dayanmadığını, yalnızca söylentilerden ibaret olduğunu belirtti. Parti, bu tür iddiaların kurultayın meşruiyetine gölge düşürmek için ortaya atıldığını savundu.