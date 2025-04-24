CHP Kurultayı'na iptal davası

CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi için bazı eski delegeler Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025’te gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı, bazı eski delegelerin açtığı iptal davasıyla tartışma konusu oldu. Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran delegeler, Özgür Özel’in tek aday olarak genel başkan seçildiği kurultayın usul ve esas hatalarıyla geçersiz olduğunu savunarak, kurultay sonuçlarının ve parti organlarının “hukuken yok hükmünde” olduğunu iddia etti.

İPTAL DAVASININ GEREKÇELERİ

Dava dilekçesinde, 38. Olağan Kurultay sürecindeki bazı işlem ve uygulamaların hukuka aykırı olduğu belirtildi. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden diğer kurultay iptal davalarına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ceza soruşturmasına dikkat çekildi. Delegeler, 21. Olağanüstü Kurultay çağrısının mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığını, ancak bu çağrının usul ve esas yönünden hatalı olduğunu öne sürdü. Bu nedenle, kurultayın sonuçlarının ve oluşan parti organlarının hukuken geçersiz olduğu savunuldu.