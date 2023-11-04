CHP kurultayında sık sık sloganlar atılınca İmamoğlu müdahale etmek zorunda kaldı

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ında, CHP Parti Meclisi Üyesi Turan Aydoğan’ın konuşması sırasında delegelerin bulunduğu alanda değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı ve ‘değişim’ sloganları atıldı. Daha sonra bir kişi sahneye atladı.

Oy çokluğuyla Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise konuya yönelik uyarıda bulundu. İmamoğlu “Değerli arkadaşlar, şimdi az sayıda kadın konuşmacılarımızdan biri sahnede. Lütfen saygın bir kurultayı sürdürme konusunda takip etmeye devam ediyorum. Buradaki kalabalığı geriye çekelim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra CHP Parti Meclisi üyesi Nazmiye Halvaşi konuşmasına başladı.