CHP kurultayında Turan Aydoğan saldırıya uğradı

Yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçmeye hazırlanan CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında, konuşmasını yapan PM üyesi Turan Aydoğan’a saldırı girişimi yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP kurultayında Turan Aydoğan saldırıya uğradı

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ında, CHP Parti Meclisi Üyesi Turan Aydoğan’ın konuşması sırasında delegelerin bulunduğu alanda değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı ve ‘değişim’ sloganları atıldı.

aw069305-03.webpDaha sonra bir kişi sahneye atladı.

PM ÜYESİ AYDOĞAN’A SALDIRI GİRİŞİMİ

Sahneye atlayan vatandaş, CHP PM üyesi Aydoğan’a yönelip üzerine yürürken araya güvenlikler ve parti görevlileri girdi. Fiziksel bir saldırının yaşanmasına araya giren görevliler engel oldu.

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İMAMOĞLU’NDAN UYARI GELDİ

Oy çokluğuyla Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise konuya yönelik uyarıda bulundu. İmamoğlu “Değerli arkadaşlar, şimdi az sayıda kadın konuşmacılarımızdan biri sahnede. Lütfen saygın bir kurultayı sürdürme konusunda takip etmeye devam ediyorum. Buradaki kalabalığı geriye çekelim” ifadelerini kullandı.

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