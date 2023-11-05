CHP kurultayının ardından Fatih Altaylı’dan zehir zemberek paylaşım

Gazeteci Fatih Altaylı’dan CHP’nin kurultayı sonrası zehir zemberek paylaşım geldi. Altaylı, “Keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz” dedi.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
CHP kurultayının ardından Fatih Altaylı’dan zehir zemberek paylaşım

CHP’nin olağan kurultayında yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu. Özel, seçimin ikinci turunda 812 oy alırken Kılıçdaroğlu ise 516 oy aldı.

Gazeteci Fatih Altaylı’dan CHP’nin kurultayı sonrası zehir zemberek paylaşım geldi. Altaylı, kurultayı kaybeden Kırılıçdaroğlu’na “Keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz” dedi.

Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz. Keşke dün önünüze gelen ikinci şansı kullanıp ilk turun sonunda yarıştan onurunuzla çekilip alkışlanarak gitseydiniz. Keşke hiç değilse giderayak iyi bir örnek olmayı becerebilseydiniz. Keşke çevrenize kimi kifayetsiz muhteris, kimi ahlaksız ve kimi de aptal bir grup yerine üç beş gerçek vatansever toplamış olsaydınız, keşke Atatürk’ün adını kurultay öncesinde de ansaydınız. Keşke Cumhurbaşkanı olamasanız bile en azından rezil olmasaydınız.”

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