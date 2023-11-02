CHP kurultayının yapılacağı salonda dikkat çeken afiş

CHP’nin 38 Olağan Kurultayı 4-5 Kasım’da Ankara’da Arena Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 4 Kasım günü Genel Başkan seçimi yapılırken, 5 Kasım’da Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak.

Kurultay hazırlıkları sürerken, salona asılan bir pankartın görüntüsü dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin astığı belirtilen pankartta, “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadesi yer aldı.

Pankart sosyal medyada viral oldu.

68 OY FARKLA KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Öte yandan Haber3.com yazarı Baha Ülgen'in haberine göre, genel merkezin yaptığı çalışmada Kemal Kılıçdaroğlu’nun 718 oy, Özgür Özel’in ise 650 oy alması bekleniyor.

Bu sonuca göre, 68 oy farkla Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçileceği ifade ediliyor.