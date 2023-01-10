Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek. Grup toplantısındaki o sözler hakaret sayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’a 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı ve sosyal medyada kullandığı “Beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı” ifadeleri nedeniyle açılan davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira tazminat ödeyecek.

İşte o paylaşım: