10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek. Grup toplantısındaki o sözler hakaret sayıldı

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek. Grup toplantısındaki o sözler hakaret sayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açmıştı. Erdoğan'ın 50 bin liralık manevi tazminat davasını kazandığı belirtildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:58
Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek. Grup toplantısındaki o sözler hakaret sayıldı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’a 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı ve sosyal medyada kullandığı “Beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı” ifadeleri nedeniyle açılan davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira tazminat ödeyecek.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
10.01.2023 17:53
Adalet yerlerde maalesef iktidar değiştiğinde ilk iş hakim ve savcıların valilerin değişeceği garanti gibi  
 
Sokrates
10.01.2023 17:47
300 milyar dolardan söz ediliyor. Üç Mercedes 105 milyon lira, zaten var, neden bir daha aldın? Kul hakkı büyük günah. Nerede mi yazıyor? Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33. 34. ayetlerde.  
 
Sokrates
10.01.2023 17:43
Doğru sözler ne zaman hakaret ve tazminat konusu oldu. O kişi reyizse olur. Buna hangi yargı grubu karar verdi? Bilmeyen yargı elemanları için Silivri İstanbul'un şirin bir ilçesi.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
7
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.