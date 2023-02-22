Kılıçdaroğlu RTÜK’ün önüne mi gidiyor? Canlı yayında sinyali verdi

İktidarın sopası haline gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen ihmalleri’ haberleştiren televizyon kanallarına ceza için bugün toplanacağı bildirildi.

Toplantı öncesi TELE1'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "RTÜK Saray sopası olarak tam anlamıyla sansür kurumuna dönüşmüş durumda. Maalesef bugün özgür yayıncılığa engel olan bir RTÜK ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

CHP lideri konuşmasında şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz televizyona çıkıp halkın sorunlarını anlatıyorlar. Ülkede olup biten yanlışları bir şekilde dile getiriyorlar. Elbette eksikleri anlatacaklar, böylece hükümet eksikliklerinden ders çıkarıp hataları görmüş olacak.

Deprem bölgesindeki bir arkadaşımız başka ne diyebilir. O insanların duygularını bir şekliyle milletvekili arkadaşlarımız dile getiriyor. Ama saray iktidarı buna tahammül edemiyor. Dinlemek istemiyor. Her şeyi toz pembe görmek istiyor. O kadar ki beyefendi galiz bariz küfürler savurabiliyor. Televizyonda izlenmemize söylenmemesi gereken pek çok sözcüğü rahatlıkla kullanabiliyor. Çünkü başka hiçbir şey elinden gelmiyor. Hatta hatalarının eksiklerinin üzerini örtmeye çalışıyor.

Aslında bu deprem felaketi bize özgür basının halk için ne kadar hayati olduğunu göstermiştir. Özgür basın olmadığı sürece halkın acıları duyulmayacak. İşte sarayın tahammül edemediği budur.

Hangi kurum çürümüşse tanışmaya başladık. RTÜK ile de tanışacağız."