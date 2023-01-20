Kılıçdaroğlu’ndan SPK Başkanı'na flaş yanıt. Bu adımları acilen atması gerek diyerek paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, SPK'ya "son kez çağrıda bulunuyorum" diyerek, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

SPK BAŞKANI KONUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) İbrahim Ömer Gönül bugün iktidara yakın Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Borsa’da olağanüstü toplantılar yapıldığı, Külliye'ye çağrıldığımız yazıldı, bunları yazanlar iyi niyetli değil" dedi.

Gönül ayrıca Kılıçdaroğlu'nın açıklamalarıyla ilgili olarak; "Siyaset kendi mecrasında yürüyor. Bizim siyasetle ilgimiz yok, teknik bir iş yapıyoruz. Manipülasyona izin vermemek için burada 50 arkadaşım çalışıyor. İspatladığımızda da gereken tedbiri hemen alıyoruz. 2022'de manipülasyon yaptığını tespit ettiğimiz 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk, 64 gerçek ve 7 tüzel kişi olmak üzere toplam 71 kişiye piyasa bozucu eylemler kapsamında; yaklaşık 84.4 milyon TL idari para cezası verdik." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT "YENİ ADIMLARI DA DUYMAK İSTİYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, SPK Başkanının açıklamalarından sonra yeni bir paylaşım yaptı.

SPK Başkanı Gönül'e yanıt veren Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum!"