CHP lideri Özel: İstanbul'daki deprem toplantısına İBB çağrılmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SOL Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası Özel ve SOL Parti yöneticileri basına açıklama yaptı.

"SEÇİM SANDIĞINI KOYMAMAYI DAHİ GÖZE ALABİLİRDİ"

CHP lideri Özel, "31 Mart 2024 yılında kurulan yerel seçim sandığına darbe yapıyorlar. Gelecekteki genel seçim sandığına darbe yapıyorlar. Karşısındaki en kuvvetli adayı hapse atıyor. Gelecekteki seçim sandığını koymamayı dahi göze alabilirdi. Bu millet en değerli varlığı gördüğü sandığa, demokrasiye sahip çıkana kadar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşananlara dikkat çeken Özel, "İstanbul'da ne kadar toplanma alanı varsa Kendi kendilerine oturup toplantı yapıyorlar. İBB'siz AFAD toplantısı yaptılar. Toplantıda olması gereken İmamoğlu yok" dedi.

"MÜCADELEMİZİ ÇOĞALTMAYA KARARLIYIZ"

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin dahi Türkiye’de rejim değişikliğinin zorunlu olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

İşleyen, konuşmasında, "Bu tek adam rejiminden kurtulmak hepimizin en büyük önceliğidir. Birleştiğimiz ve ortak hücum ettiğimiz temel nokta budur. Bunun için birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi çoğaltmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.