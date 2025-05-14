CHP lideri Özel'den Çiftçiler Günü mesajı: 'Bu düzeni değiştireceğiz'

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CHP lideri Özel'den Çiftçiler Günü mesajı: 'Bu düzeni değiştireceğiz'

CHP lideri Özgür Özel, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var. Ama ne yazık ki, emeğinin karşılığını alamayan, mazotu, gübresi, tohumu ateş pahası olan çiftçiler bu topraklarda her geçen gün yalnız bırakılıyor" dedi. Özel, düzeni değiştirme hususunda kararlılık mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, Yozgat mitingi öncesinde traktör konvoyunun yer aldığı fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek şunları kaydetti:

"Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var. Ama ne yazık ki, emeğinin karşılığını alamayan, mazotu, gübresi, tohumu ateş pahası olan çiftçiler bu topraklarda her geçen gün yalnız bırakılıyor. Biz bu düzeni değiştirmeye, üreticiyi koruyan, alın terini destekleyen bir Türkiye’yi birlikte yeniden kurmaya kararlıyız" dedi. Tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum."

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