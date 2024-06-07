CHP lideri Özgür Özel olaya el koydu. Esenyurt'taki atama skandalında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP lideri Özgür Özel olaya el koydu. Esenyurt'taki atama skandalında flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından yapılan akraba atamasının geri alındığını duyurdu. Özel, "Atanmanın yapılmamış olduğunu sayıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta yaşanan atama sorununa ilişkin konuştu.

Özel, sorunun çözüldüğünü belirterek Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in bir pozisyonda o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını öne sürdü.

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Yaşananları duyduğu an Özer’i uyardıklarını aktaran Özel, bugün öğle saatlerinde atamanın geri alındığını ve yaşananları yapılmamış saydıklarını ifade ederek, “Akraba ataması gerçekleşmedi” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Meclisi toplantısında AKP Grup Başkanvekili Togay Çoban, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e, belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amcaoğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kimse akrabasını işe almayacak' sözlerini anımsatan Togay, "Ben isim vermeyeceğim. Özel kalem kardeşinin oğlu, özel kalem amca oğlu, yakın koruması akrabası, Amerika'dan gelen uzaktan akrabası, satın almada kayınbiraderi, kız kardeşi, oğlu gibi iddialar var. Belki bunlar doğru değildir. Çünkü sayın profesör bu konuda çok dikkat eden bir büyüğümüz" dedi.

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"İNANMAK İSTEMEDİK ÇÜNKÜ…"

Togay, Esenyurt Belediyesi'nde eski başkanlar döneminde akrabasını işe alma gibi durumların yaşanmadığını söyledi ve "Ama sayın başkanla ilgili bu iddialar doğru mu değil mi bilmiyoruz. İnanmak da istemedik. Çünkü Esenyurt'un durumu belli. Bu konularda bir açıklama yaparsanız seviniriz" ifadelerini kaydetti.

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"KAYINBİRADERİM BURADA ÇALIŞIYOR AMA KAYINBİRADERİM OLDUĞU İÇİN DEĞİL"

Ahmet Özer, Togay’ın verdiği bilgilerin yanlış olduğunu kaydetti ve 5-6 tane değil 2 danışmalı olduğunu iletirken AKP döneminde 43 tane başkan danışmanı çalıştırıldığını ifade etti. Ardından kayınbiraderinin belediyede çalıştığını ifade eden Özer, "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane başmüdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da" ifadelerini kullandı.

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