Türkiye’nin birçok yerinde yaptığı mitinglerle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki fezleke sayısı da çarpıcı biçimde arttı.

Özgür Özel hakkında Meclis’te toplam 38 fezleke var. Bu fezlekelerin de neredeyse tamamı cumhurbaşkanı, kamu görevlisine hakaret ve hedef gösterme suçlarından oluşuyor.

En son CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Eskiden Meclis’e daha çok DEM Parti liderleri için fezlekeler gönderildi. Ana muhalefet lideri hakkında bu kadar fezleke olması dikkat çekti. CHP’nin yargısal anlamda hedef alındığını belirten Özgür Özel geçen Salı günü yaptığı grup toplantısında “Rejim şeytan değiştirdi. Bu rejim düşmanlık üzerine kurulu bir rejim” demişti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Bir milletvekiline fezleke hazırlandığında süreç şu şekilde işler: Cumhuriyet savcılığı soruşturma sonucu hakkında fezleke düzenler ve dosyayı Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı’na gönderir; Başkanlık gelen fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale eder. Karma Komisyon, ilgili fezlekeyi incelemek üzere genellikle 5 kişilik bir hazırlık komisyonu kurar ve bu komisyon dosyayı bir ay içinde değerlendirir; değerlendirmenin ardından milletvekilinden yazılı ve/veya sözlü savunma istenebilir ve komisyon raporunu Genel Kurul’a sunar. Genel Kurul’da fezleke (veya fezlekeler) ayrı ayrı oylamaya konulur; yeterli oyla (mevcut uygulamalarda karar için gerekli sayı konusunda farklı uygulama ve tartışmalar olsa da) dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse yalnızca o fezlekeye ilişkin yargılama önünde engel kalmaz, vekil milletvekilliği sıfatını korur ancak hakkında soruşturma/sürmekte olan kovuşturma başlatılabilir. Sonuçta, eğer dava kesinleşmiş bir mahkûmiyetle ve milletvekilliğini düşüren bir ceza hükmüyle sonuçlanırsa milletvekilliği düşebilir; aksi halde dokunulmazlığın kaldırılması sadece yargılanmanın önünü açmış olur.



