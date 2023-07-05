CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet ve Gelecek ortak grup konusunda anlaştı

CHP listelerinden seçimlere giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı. İki parti ortak grup çalışmalarına ilişkin yarın saat 12.30'da açıklama yapacak.

CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet ve Gelecek ortak grup konusunda anlaştı

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı. İki parti Meclis’te grup kurma kararı aldı.

Gelecek Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yarın ortak açıklama yapacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, yarın saat 12:30’daGelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır.

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