CHP logosunda değişiklik yaptı. Artık her yere bu asılacak

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalan logosu değişti.

Kılıçdaroğlu dönemiyle "araya çizgi çekmek" olarak yorumlanan bu değişiklikle "CHP'nin özüne dönme çabası" olduğu belirtildi.

Atatürk, İnönü ve Ecevit döneminde yaygın olarak kullanılan CHP bayrağı, kırmızı zemin üzerine altı ok şeklindeydi. "Kırmızı"yı vurgulayarak partiyi merkez sola çekmek olarak da yorumlandı.

BAYKAL VE KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE DE DEĞİŞMİŞTİ

Partinin logosu eski genel başkanlar Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de değişmişti.

Özgür Özel döneminde de yapılan ilk değişikliklerden biri olan logo değişikliği ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

CHP’nin yeni logosu olan kırmızı zemin üzerinde altı beyaz ok, 1931'de CHP'nin "Cumhuriyet Halk Fırkası" simgesi olarak kullanılan logoyla benzerlik taşıdığı görüldü.

İŞTE LOGONUN YENİ HALİ

ANKARA'DAKİ ADAY TANITIM TOPLANTISINDA FARK EDİLDİ

Dün Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Özgür Özel'in hemen arkasındaki bayrakta yer ala logoda değişikliklerin yapılmış olduğu fark edildi.