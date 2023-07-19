CHP MYK toplantısına sızdırılan değişim videosundaki 2 isim katılmadı

CHP Olağanüstü MYK toplantısına İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan toplantısında yer alan Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın yer almadığı ortaya çıktı.

CHP MYK toplantısına sızdırılan değişim videosundaki 2 isim katılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Birgün'ün aktardığına göre, Olağanüstü MYK toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların yaptığı ve sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı.

Gökhan Günaydın, İstanbul’da bir toplantısı olduğunu ancak hızlıca karayolu ile Ankara’ya geçtiğini belirtmişti. Kısa süren MYK toplantısı sona erdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden sızdırıldı.

Toplantıda CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor.

Yayınlanan kayda göre toplantıda yer alan kişiler Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor.

İMAMOĞLU KONUŞTU

Ekrem İmamoğlu, konu hakkında "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" dedi.

Toplantıların devam edeceğini ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, videonun sızdırılmasını araştıracaklarını söyledi.

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