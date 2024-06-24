CHP o bakanın üstünü çizdi. 'Bu zat derhal görevden alınmalıdır'

Kaynak: Haber Merkezi
CHP o bakanın üstünü çizdi. 'Bu zat derhal görevden alınmalıdır'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı devam ederken önemli açıklamalarda bulundu.

Yücel, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sert bir dille eleştirerek görevden alınması gerektiğini söyledi.

“YUSUF TEKİN MEZUNİYET TÖRENLERİNİ ÖĞRENCİLERE ZEHİR ETTİ”

Yusuf Tekin’in mezuniyet törenlerini bile öğrencilere zehir ettiğini söyleyen Yücel, kız çocuklarının kıyafetlerine müdahale ettiklerini, Yusuf Tekin’in göreve geldiği günden bu yana toplumun tepkilerine hep kulak tıkadığını ifade etti.

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“MİLLİ EĞİTİME AYRILAN KAYNAKLARI TARİKATLARA PEŞKEŞ ÇEKTİ”

Yusuf Tekin’in bayramda sınırı iyice aştığını söyleyen Yücel, Tekin’in öğretmenlere ‘fonlanan grup’ deme cüretini gösterdiğini, Tekin’in Milli eğitime ayırılan kaynakları, tarikatlara peşkeş çektiğini öğretmenlerin emeğini hiçe saydığını ifade etti.

”BU ZAT DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR”

Yücel, “Tarikatları fonlayan bu kişi (Yusuf Tekin), öğretmenlik mesleği gibi kutsal ve kamusal bir görevi ‘fonlama’ diye nitelendirecek kadar hadsiz, insafsız, izansız. Bu zatın bir saniye bile o koltukta oturması çocuklarımızın, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği açısından tehlike ve tehdit oluşturuyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, ve veliler, kutsal bir meslek için emek harcayan öğretmenlerimiz, atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayımız bu eziyetten bir önce kurtarılmalıdır. Bu zat derhal görevden alınmalıdır. Köy Enstitülerini kuran Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç gibi isimlerden, tarikat sevdalısı Yusuf Tekinlere” ifadelerini kullandı.

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