CHP Parti Meclisi toplandı! İmamoğlu'na PM'de ne kadar oy verildi?

CHP Parti Meclisi'nde İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu olmak üzere, CHP'nin gündemindeki konulara ilişkin yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

CHP'nin kurultay tarihi yaklaşırken kulislerde de çeşitli ihtimaller konuşuluyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı.

Alınan olağanüstü kurultay kararıyla, "kayyum" ihtimalinin zayıfladığı düşünülüyor ancak en fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor.

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağının önem kazanacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor. "Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen kimi CHP milletvekilleri ise böyle bir durumda başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceği görüşünü savunuyor.

CHP'DE HER DURUMA KARŞI YEDEK PLAN!

CHP yöneticileri ise tüm bu olasılıklara karşı "B planlarının hazır olduğunu" belirtiyor.

Parti içinde 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlana olağanüstü kurultayda Özgür Özel'in karşısına bir genel başkan adayının çıkmasının düşük bir ihtimal olduğu düşünülüyor.

Kurultay kararının ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i aldığı karardan dolayı kutladı.

Kılıçdaroğlu "CHP; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz." dedi.