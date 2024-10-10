CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, iktidarın yargı politikasını eleştirdi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, iktidarın yargı politikasını eleştirdi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, iktidarın yargı politikasını eleştirdi. Yücel, Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın farkına varmanız için Narin'in, Ayşenur'un, İkbal'in ve nicelerinin ölmesi gerekmezdi" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yargı politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yücel, iktidarın yargı politikasını eleştirerek; "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde ülke gündemine oturan kadın ve çocuk cinayetlerine ilişkin yargı sistemindeki cezasızlık algısının giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylemiş.

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Sayın Yılmaz Tunç ortada cezasızlık algısı yok. Ortada yıllardır süregelen bir cezasızlık durumu var.

İnfaz kanununu defalarca değiştirerek binlerce kadın ve çocuk katilini, tecavüzcüyü, istismarcıyı, gaspçıyı, uyuşturucu satıcısını sokağa saldınız.

Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın farkına varmanız için Narin'in, Ayşenur'un, İkbal'in ve nicelerinin ölmesi gerekmezdi" dedi.

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