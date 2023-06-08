CHP seçim vaadinden vazgeçmedi. Cumhur İttifakı bakalım ne diyecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kurban Bayramı ikramiyesi atağı geldi. TBMM Başkanlığı'na emekli bayram ikramiyelerinin 15 bin liraya çıkartılması için kanun teklifi verildi. Cumhur İttifakı'ndan bu atağa ne cevap gelecek merak konusu oldu.

CHP seçim vaadinden vazgeçmedi. Cumhur İttifakı bakalım ne diyecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kritik hamle. CHP vaadi olan bayram ikramiyesi 15 bin liraya çıkartılması konusunda atağa kalktı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kurban Bayramı’nda emeklilere 15 bin TL ikramiye verilmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Ağbaba, teklifte şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımızın seçim öncesi vaadi olan emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve bir önceki bayramda eksik verilen ikramiyenin de verilmesi ile bu bayramda emekli ikramiyelerinin 15 bin TL olarak ödenmesi için kanun teklifimizi Meclis’e sunduk. AKP Genel Başkanı Erdoğan seçim öncesinde emekli ikramiyelerinin 2 bin TL yükseltildiğini açıklamıştı. Genel Başkanımızın vaadi ise emekli ikramiyelerinin her bayramda asgari ücret kadar ödenmesiydi. Bu bağlamda bir önceki bayramda eksik ödenen 6500 TL bayram ikramiyesine ek olarak Kurban Bayramı’nda da 8506 TL asgari ücret eklenmeli ve bu bayramda emeklilere 15 Bin TL emekli ikramiyesi verilmelidir.

’15 BİN TL OLARAK ÖDENSİN’

Emeklilerimize bayramlarda ikramiye ödenmesi ilk kez 2015 yılında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmiş, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ödenmeye başlanmıştı. Yıllar içinde yapılan cüzi artışlarla da emeklilerimize ödenen emekli ikramiyeleri adeta sembolik bir rakama dönüşmüş, ikramiyeler enflasyon karşısında eriyip pula dönüşmüştür. Eğer iktidar samimiyse seçim öncesi Genel Başkanımızın vaadi olan, emekli ikramiyelerin bu Kurban Bayramı’nda 15 bin TL ödenmesine ve bundan sonra da ikramiyelerin asgari ücret düzeyine yükseltilmesi teklifimize destek verir."

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