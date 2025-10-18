CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla başlattığı mitinglerin sayısı 60’ı geçti. Parti, mitinglerinde yeni bir stratejiye geçiyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre artık, yeni parti programında yer alan çözüm önerileri halkla daha çok paylaşılacak. Belediyelerin AKP döneminden kalan ancak soruşturulmayan yolsuzluk iddiaları daha çok dillendirilecek.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ANLATILACAK

Her hafta farklı bir ilde yaptığı mitinglerle tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim isteyen CHP’de parti kurmayları, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerilerini daha çok anlatacak.

"KASIM SONUNDA..."

CHP lideri Özgür Özel’in hem milletvekilleriyle yaptığı kamptaki “Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyasını yapıyoruz” sözlerine hem de çarşamba günü Sarıyer’de yaptığı mitingdeki açıklamalarına işaret eden kurmaylar “Uzun süredir çalıştığımız parti programımızda son aşamaya geldik. Kasım sonu yapacağımız kurultayda delegelerimizin oyuna da sunacağız.

"ADALET, EĞİTİM, SAĞLIK, YEŞİL DÖNÜŞÜM..."

Sonrasında adalet, eğitim, sağlık, yeşil dönüşüm ve daha birçok konuda CHP’nin neler yapmayı vaadettiğini anlatacağız. Zaten son mitingde de genel başkanımız sosyal konut projelerinden, yurt sorununa karşı yapılabileceklerden, dirençli kentler için çalışmalarımızdan, vergide adalet önerimizden söz etti. Bunlar artık daha çok duyulacak” dedi.