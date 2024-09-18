CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Erdoğan açıklama yapmaya mecbur kaldı

Deniz Yücel 4. maddeye ilişkin Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası yaptığı basın açıklamasında "HÜDA PAR Genel Başkanının yaptığı hadsiz, küstahça, meydan okuyan açıklamalarına toplumun geniş bir kesiminden en üst perdeden, en sert şekilde tepkiler geldi. Bu tepkiler geldikten sonra Sayın Erdoğan, böyle bir açıklama yapma yoluna gitti." diye konuştu.

Erdoğan'dan HÜDA PAR'ın Anayasa çıkışına net yanıt: İlk 4 madde için tartışma yok

"ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMAYA MECBUR KALDI"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili, “Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı yoktur" açıklamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yücel “14 Mayıs seçimlerinde TBMM'ye taşıdıkları Gaffar Okan'ın katillerin avukatlığını yapan, 2014 yılında Hizbullah'ın sözcülüğünü yaparak ‘Hizbullah canlı ve silahlıdır’ diye demeç veren HÜDA PAR Genel Başkanının yaptığı hadsiz, küstahça, meydan okuyan açıklamalarına toplumun geniş bir kesiminden en üst perdeden, en sert şekilde tepkiler geldi. Bu tepkiler geldikten sonra Sayın Erdoğan, böyle bir açıklama yapma yoluna gitti. Meclis’e kendi taşıdıkları üç beş oy uğruna ittifak yaptıkları bu hadsiz açıklamaları, AKP'nin ve onların bilgisi olmadan yapmaları mümkün değil. En sert ve en ağır şekilde tepkiyi gördüler ve Sayın Erdoğan da böyle bir açıklama yapmaya mecbur kaldı” dedi.

"DEMOKRATİKLEŞME KONUSUNDA SAMİMİ TAVIRLARINI GÖSTERECEKLER, O ZAMAN ANAYASA KONUSUNDA MASAYA OTURURUZ"

Yücel, “Anayasa değişikliği çalışmasına CHP’nin kapısı açık olacak mı” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Biz Anayasa’yı tanımayan, AYM kararlarını tanımayan, Anayasa’nın açık hükümlerini yok sayan bir anlayışla zaten Anayasa değişikliği için masaya oturmayız. Önce Anayasa’nın açık hükümlerini tanıyacaklar. Anayasa’nın 153’üncü maddesini, AYM kararlarını uygulayacaklar. Türkiye’de gerçekten bir şeyleri düzeltme, iyileştirme, demokratikleşme konusundaki samimi tavırlarını ve iradelerini gösterecekler ancak ve ancak o zaman anayasa konusunda masaya otururuz. Ancak böyle samimiyetsiz bir anlayışla CHP’nin anayasa tartışması söz konusu olamaz.