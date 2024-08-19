CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı hacklendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı hacklendi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından 'önemli duyuru' başlığıyla WhatsApp hesabının çalındığını duyurdu.

Deniz Yücel, WhatsApp hesabının başka kişilerce ele geçirildiğini belirterek "Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim" dedi.

Yücel, WhatsApp hesabının hacklendiğini duyurdu. Yücel, kendisinden gönderilen mesaj ve aramaların dikkate alınmamasını istedi.

X hesabından paylaşımda bulunan Yücel şu ifadeleri kullandı:

WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında lütfen benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin, linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

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