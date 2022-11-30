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CHP feci tabloyu gece paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı dış ticaret açığının bir yılda yüzde 421,7 arttığını açıklanmasının ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:37
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak feci tabloyu gece paylaştı

CHP feci tabloyu gece paylaştı
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dış ticaret açığı 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştı. İşte buna 'beceriksizliğin resmi' denir” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün ekim ayı dış ticaret açığının bir yılda yüzde 421,7 arttığını açıklanmasının ardından iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, dış ticaret açığının 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştığını belirtti. 

Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Faiz sebep, enflasyon sonuç’, ‘Çin İşi, Maçin İşi’, ‘Heteredoks politikalar’, ‘Epistemolojik kopuş’... Ama ne kadar zırvalarsa zırvalasınlar, zırva tevil kabul etmiyor. Dış ticaret açığı 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştı. İşte buna ‘beceriksizliğin resmi’ denir.”

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vatandaş rıza
30.11.2022 11:22
Nebati amcam diyor ki "altı ay uyuyun ekonomiyi göreceksiniz". Altı ay uyuduk bir de kaltık ki hepimiz köleyiz. bu gidiş onu gösteriyor. Açlık sınırının altında geliri olanlar zaten köle  
 
1950
30.11.2022 11:13
Bu üretmeyen ama tüketen Türkiye demektir, nereye kadar, yüksek faiz ile bulunan borçla, oda olmazsa Toprak satarak, ya o da biterse, işte o zaman görürsünüz Kıyameti  
 
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