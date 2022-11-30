CHP feci tabloyu gece paylaştı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dış ticaret açığı 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştı. İşte buna 'beceriksizliğin resmi' denir” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün ekim ayı dış ticaret açığının bir yılda yüzde 421,7 arttığını açıklanmasının ardından iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, dış ticaret açığının 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştığını belirtti.

Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Faiz sebep, enflasyon sonuç’, ‘Çin İşi, Maçin İşi’, ‘Heteredoks politikalar’, ‘Epistemolojik kopuş’... Ama ne kadar zırvalarsa zırvalasınlar, zırva tevil kabul etmiyor. Dış ticaret açığı 10 yıl sonra, 100 milyar dolar sınırını aştı. İşte buna ‘beceriksizliğin resmi’ denir.”