Faik Öztrak büyük skandalı açıkladı. RTÜK’ün hukuk müşaviri TELE1 dosyasından muhalefet şerhini çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, RTÜK’te görevli hukuk müşaviri hakkında skandal bir açıklamada bulundu.

İddiaya göre müşavir, TELE1’e verilen ekran karartma cezasının ardından mahkemeye sunulan dosyadan CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın koyduğu muhalefet şerhini çıkardı.

CHP'li Öztrak şunları söyledi:

"Beyler hazırlıklı olmasalarmış kaos yaşanırmış. Ne kaosu? Milletimize kıyameti yaşattınız. İlk gün itiraf ettiğiniz gibi; yaşadıklarımız, herhangi bir afeti yönetecek bir hazırlığınız olmadığını gösterdi. O zaman ne yapacaksınız? Elinizi tutan yok. İstifa mektubunuzu yazacaksınız. Tabii bunların saray rejiminde sistemin temel direği yalan, dolan ve yasaklar. Beceriksizlikleri ifşa olmasın, eleştiri yapılmasın diyerek sosyal medyayı kararttılar. Facebook’tan daha eski olan, gençlerin bir araya geldiği Ekşi Sözlük, sorgusuz sualsiz erişime kapatıldı.

RTÜK’ÜN HUKUK MÜŞAVİRİ, İLHAN TAŞÇI’NIN MUHALEFET ŞERHİNİ ÇIKARDI: Yetmedi, TELE 1, RTÜK eliyle karartıldı. Halk TV, Fox TV’ye cezalar yağdırıldı. Yetmedi, RTÜK’ün hukuk müşaviri, TELE 1 ile ilgili dosyayı mahkemeye gönderirken içinden İlhan Taşçı’nın muhalefet şerhini çıkardı. Mahkemeye eksik dosya gönderdi. Bu hukuk müşaviri derhal görevden alınmalıdır. Ayrıca baroları da bu hukuk müşaviriyle ilgili göreve davet ediyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var.

NE OLMUŞTU?

İktidarın sansür aygıtı RTÜK bir karara imza atarak TELE1 ekranlarını “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün kararmasına karar vermiş, oyçokluğu ile alınan kararın gerekçesi olarak, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına konuk olarak katılan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisi gösterilmişti.