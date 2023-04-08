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  • CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Sırrı Sakık'a cevap: 10 parmaklarında 10 kara Millet İttifakı’na sürmeye kalkıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Sırrı Sakık'a cevap: 10 parmaklarında 10 kara Millet İttifakı’na sürmeye kalkıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sırrı Sakık'ın, "Kapalı kapılar arkasında söylediklerini halka deklare etmelidir" sözlerine cevap verdi. Öztrak, "Bizim öyle kapalı kapılar arkasında söylediğimiz laflar falan yoktur." dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:14
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Sırrı Sakık'a 'kapalı kapı' yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Sırrı Sakık'a cevap: 10 parmaklarında 10 kara Millet İttifakı’na sürmeye kalkıyorlar
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Editör: Gülsüm Acıyan 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim öyle kapalı laflar arkasında söylediğimiz laflar falan yoktur. İçeride ne söylersek, çıkarız dışarıda da aynısını söyleriz." diye konuştu. 

Eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini değerlendirdi. 

Eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

"BİZİM ÖYLE KAPALI LAFLAR ARKASINDA SÖYLEDİĞİMİZ LAFLAR FALAN YOKTUR"

Öztrak, şunları söyledi:

"Tüm tuşlara aynı anda basıyorlar. Herkesi kullanıyorlar. Denize düşmüşler yılana sarılıyorlar. 10 parmaklarında 10 kara, Millet İttifakı’na sürmeye kalkıyorlar… Biz tüm vatandaşlarımızın oyuna talip olurken; teröriste ‘terörist’, katile ‘katil’ deriz. Bizim öyle kapalı laflar arkasında söylediğimiz laflar falan yoktur. İçeride ne söylersek, çıkarız dışarıda da aynısını söyleriz." 

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