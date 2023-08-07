CHP Sözcüsü Öztrak'tan değişim açıklaması. Bir tek genel başkan demedi

CHP'de seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları hakkında konuşan Faik Öztrak, "İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek" bilgisini verdi.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan değişim açıklaması. Bir tek genel başkan demedi

CHP'nin Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'değişim' tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Öztrak, il yönetiminde yapılan değişikliklerden bahsederken parti yönetiminin de değişeceğini söyledi.

“TÜRKİYE'DE ATILAN HER İKİ OYDAN BİR TANESİNİ ALDI”

Seçim sonuçlarından bahsederken "CHP Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız, kurultay delegelerimiz, parti yönetimimiz değişecek."

“VATABNDAŞTAN 'SEÇİM BİTTİĞİNDEN BERİ SİZ BİRBİRİNİZE DÜŞTÜNÜZ, BİRBİRİNİZİ YİYORSUNUZ' TEPKİSİ ALIYORUZ”

Sokağa çıkıp insanlarla konuştuğunu belirten Öztrak, karşılaştığı vatandaşların tepkisinin ise şöyle olduğunu dile getirdi:

"Benim aldığım en büyük tepki şu arkadaşlar: 'Faik Bey, tamam seçimi kaybettik. Seçim kazanılır, kaybedilir. Hepsi olabilir ama seçim bittiğinden beri siz birbirinize düştünüz, birbirinizi yiyorsunuz. Bize sahip çıkmıyorsunuz. Bu hükümet üzerimizden silindir gibi geçiyor.' Biz milletimize sahip çıkmak durumundayız. Bu aldığımız oyların bir sorumluluğu var."

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