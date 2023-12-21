CHP Sözcüsü Yücel belediye başkanı adaylarını açıklıyor

CHP sözcüsü Deniz Yücel CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'nin adayları belli oldu. 126 aday açıklandı.

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala partilerin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 2024 yerel seçimler için aday belirleme işlemlerine devam ediyor.

İŞTE CHP'NİN ADAYLARI, 126 ADAY AÇIKLANDI

CHP'de bütün gözler bugün görüşülen Parti Meclisi toplantısındaydı. Toplantının ardından il ve ilçelerde seçime girecek 126 adayı parti sözcüsü Deniz Yücel açıkladı.

Açıklamaya göre:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYLARI

Konya - İsmail Sonkaya

Manisa - Ferdi Zeyrek

Samsun - Cevat Öncü

İSTANBUL İLÇE BELEDİYE ADAYLARI

İstanbul / Pendik - Tarık Balyalı

İstanbul / Fatih - Mahir Polat

AÇIKLANAN DİĞER İLLER

Çanakkale - Muharrem Erkek

Kırşehir - Selaattin Ekicioğlu

Bartın - Muhammed Rıza Yalçınkaya

Amasya - Turgay Sevindi

Ardahan - Faruk Demir

Kütahya - Eyüp Kahveci

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 126 adayın belirlendiğini açıkladı.

CHP’NİN YENİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TAM LİSTE

150'YE YAKIN ADAY OYLANDI

CHP MYK’nin ardından toplanan Parti Meclisi toplantısı başlamış ve Parti Meclisi’nde 150’ye yakın adayın oylanacağı ifade edilmişti.

3 BUÇUK SAATLİK MYK'DAN SONRA BELİRLENEN İSİMLER PM'YE GÖNDERİLDİ

CHP’nin 3 buçuk saat süren MYK toplantısı sona ermişti. MYK toplantısında belirlenen aday isimleri, PM’ye öneri olarak sunulacaktı. MYK sonrasında yeni belediye başkan adaylarının açıklanacağı Parti Meclisi toplantısı başladı.

BÜTÜN GÖZLER SAAT 21.00'DAYDI

İsimlerin PM’de oylanarak onaylanmasının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, adayları duyurmak için bugün saat 21.00’da açıklama yapacağı bekleniyordu. Ancak gecikmeyle birlikte açıklama 21.50'de başladı.

DAHA ÖNCE 4'Ü BÜYÜK 5 İLDE ADAYLARINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, CHP'nin yerel seçimde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday göstereceği duyurulmuştu.

CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YENİDEN ADAYLIĞI İLAN EDİLMİŞTİ

CHP, mevcut İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yeniden devam kararı almıştı.

CHP’NİN 227 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLMUŞTU

Belediye sayılarını artıracaklarını belirten Yücel yaptığı açıklamada:

"CHP olarak biz, 2019’dan bu yana Türkiye’nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. Türkiye’nin yarısı CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedir. Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere deprem-sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını arttıracağız” demişti.

TEK ADAYIN OLDUĞU İL, İLÇE VE BELDELER AÇIKLANMIŞTI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, daha önceki Parti meclisi oturumunda tek adayın olduğu 227 il, ilçe ve beldenin açıklandığını duyurmuştu. Diğer bölgeler için ise oylama yapılarak karar verileceği iletilmişti.

Adaylığı açıklanan 227 belediye başkan adayının isimleri şöyleydi: