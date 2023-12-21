CHP Sözcüsü Yücel belediye başkanı adaylarını açıklıyor

Kaynak: Haber Merkezi
CHP Sözcüsü Yücel belediye başkanı adaylarını açıklıyor
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısı sonrası belediye başkanı adaylarını açıkladı. Toplamda 126 aday yer aldı.

CHP sözcüsü Deniz Yücel CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'nin adayları belli oldu. 126 aday açıklandı.

ekran-goruntusu-2023-12-21-221025.jpg

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala partilerin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 2024 yerel seçimler için aday belirleme işlemlerine devam ediyor.

İŞTE CHP'NİN ADAYLARI, 126 ADAY AÇIKLANDI

CHP'de bütün gözler bugün görüşülen Parti Meclisi toplantısındaydı. Toplantının ardından il ve ilçelerde seçime girecek 126 adayı parti sözcüsü Deniz Yücel açıkladı.

Açıklamaya göre:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYLARI

Konya - İsmail Sonkaya

Manisa - Ferdi Zeyrek

Samsun - Cevat Öncü

İSTANBUL İLÇE BELEDİYE ADAYLARI

İstanbul / Pendik - Tarık Balyalı

İstanbul / Fatih - Mahir Polat

AÇIKLANAN DİĞER İLLER

Çanakkale - Muharrem Erkek

Kırşehir - Selaattin Ekicioğlu

Bartın - Muhammed Rıza Yalçınkaya

Amasya - Turgay Sevindi

Ardahan - Faruk Demir

Kütahya - Eyüp Kahveci

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 126 adayın belirlendiğini açıkladı.

CHP’NİN YENİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TAM LİSTE

gb5q56swuaafja9.jpg

gb5q6ptxqaaldom.jpg

gb5q6kqwwaaikhp.jpg

gb5q64vxcaar05q.jpg

150'YE YAKIN ADAY OYLANDI

CHP MYK’nin ardından toplanan Parti Meclisi toplantısı başlamış ve Parti Meclisi’nde 150’ye yakın adayın oylanacağı ifade edilmişti.

ekran-goruntusu-2023-12-21-221109.jpg

3 BUÇUK SAATLİK MYK'DAN SONRA BELİRLENEN İSİMLER PM'YE GÖNDERİLDİ

CHP’nin 3 buçuk saat süren MYK toplantısı sona ermişti. MYK toplantısında belirlenen aday isimleri, PM’ye öneri olarak sunulacaktı. MYK sonrasında yeni belediye başkan adaylarının açıklanacağı Parti Meclisi toplantısı başladı.

chp211223-34-1-2048x1365.jpg

BÜTÜN GÖZLER SAAT 21.00'DAYDI

İsimlerin PM’de oylanarak onaylanmasının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, adayları duyurmak için bugün saat 21.00’da açıklama yapacağı bekleniyordu. Ancak gecikmeyle birlikte açıklama 21.50'de başladı.

ekran-goruntusu-2023-12-21-221157.jpg

DAHA ÖNCE 4'Ü BÜYÜK 5 İLDE ADAYLARINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, CHP'nin yerel seçimde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday göstereceği duyurulmuştu.

CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YENİDEN ADAYLIĞI İLAN EDİLMİŞTİ

CHP, mevcut İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yeniden devam kararı almıştı.

CHP’NİN 227 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLMUŞTU

Belediye sayılarını artıracaklarını belirten Yücel yaptığı açıklamada:

"CHP olarak biz, 2019’dan bu yana Türkiye’nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. Türkiye’nin yarısı CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedir. Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere deprem-sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını arttıracağız” demişti.

TEK ADAYIN OLDUĞU İL, İLÇE VE BELDELER AÇIKLANMIŞTI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, daha önceki Parti meclisi oturumunda tek adayın olduğu 227 il, ilçe ve beldenin açıklandığını duyurmuştu. Diğer bölgeler için ise oylama yapılarak karar verileceği iletilmişti.

Adaylığı açıklanan 227 belediye başkan adayının isimleri şöyleydi:

aa.jpg

bb.jpg

cc.jpg

dd.jpg

İlgili Haberler
CHP’nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu. İçeriden ilk kez bilgi sızdı
Bolu’da yeniden aday gösterilen Tanju Özcan’dan açıklama geldi. ‘Erdoğan yine seçilirse aday olmam’ demişti
Özel ile görüşen İmamoğlu'ndan ittifak mesajı
CHP’nin 227 belediye başkan adayı belli oldu. İşte tam liste
CHP 5 büyükşehirde adaylarını açıkladı
Cumhur İttifakı seçim planını belirledi. Hangi büyükşehirde kim aday çıkaracak ortaya çıktı
Son Haberler
Fatih Tekke: sadece 3 puan aldık abartmaya gerek yok Spor
Fatih Tekke: sadece 3 puan aldık abartmaya gerek yok
Narkozun etkisindeki genç Enver Paşa'yı sayıkladı Gündem
Narkozun etkisindeki genç Enver Paşa'yı sayıkladı
Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil'in kara para iddiasına: "Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi." Video
Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil'in kara para iddiasına: "Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi."
Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları Spor
Beşiktaş taraftarı için sezon artık çile! Alanya'dan 3 yediler maç sonu özür dilediler. Alanyaspor Beşiktaş maçının çok özel fotoğrafları
Utanmadılar, TikTok canlı yayınında adeta para dilendiler Video
Utanmadılar, TikTok canlı yayınında adeta para dilendiler
Kuyumcudan altın künye çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Gündem
Kuyumcudan altın künye çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması. 'Süreci takip edeceğiz' Gündem
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması. 'Süreci takip edeceğiz'