CHP standındaki saldırıda tutuklama kararı! 15 yaşındaki çocuk hastanelik edilmişti

Kadıköy'de dün CHP standında 15 yaşındaki bir çocuk 'Kurtuluş yok tek başına' şarkısına eşlik ettiği için 3 yetişkin tarafından acımasızla dövülmüştü. Darp edilen çocuk hastanede tedavi altına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "CHP standına saldırı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemede, Kadıköy'deki CHP'ye ait standın yakınlarında kalabalık bir grubun kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, darp olayına karıştığı tespit edilen S.O, A.F.T ve E.T'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.F.T. adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler, S.O. ve E.T. ise serbest bırakıldı.