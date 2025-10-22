TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkere kabul edildi.

Tezkereye AKP, MHP, Yeni Yol ve İYİ Parti 'Evet' oyu verirken CHP ve DEM Parti 'Hayır' oyu kullandı.

CHP'nin Gölge Dışişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, “Komisyon İmralı'ya gidecekse TSK neden Suriye ve Irak'a gidecek?” ifadelerini kullandı.

Tan’ın konuşmasının tamamı şekilde:

“ÖCALAN’A MI DANIŞMAYI ÖNGÖRMÜYORSUNUZ?”

"Arkadaşlar, PKK'nın silahsızlandırılması amacıyla Yüce Meclisimiz'de milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu adıyla bir oluşumu meydana getirdiniz. Partimize yönelik bütün hukuk dışı saldırılarınıza rağmen bizler bir karar verdik.

Ülkemizi terörden arındırmayı amaçladığı ve demokrasiye geri dönülmesine zemin hazırlayacağı beklentisiyle komisyona katıldık. Bugün komisyon İmralı’ya gidecekse, TSK neden Irak ve Suriye’ye gidecek? Yok, TSK ırak ve Suriye’de askeri harekata ve ucu açık konuşlandırmaya devam edecekse komisyonun adaya gitmesi hangi amacı gütmektedir?

YPG'yi Türkiye'nin her an yeni bir askeri hareket yapabileceği yönünde tehdit etmekten geri durmuyor. Diğer cephede ise Sayın Bahçeli milletvekillerini kendisinden aynen aktarıyorum.

Bu iki ülkede kiminle hangi gruplar hangi örgütle mücadele etmek için destek istiyorsunuz? Bu arada Sayın Bahçeli'nin yine tırnak içinde kurucu önderliğin yirmi yedi Şubat açıklaması bizim için esastır cümlesine yapan sormak için.

Madem Öcalan’ın açıklamalarını çözüm süreci için esas alıyorsunuz. Sınır ötesi operasyonların devamı veya sonlandırması gibi konularda da Öcalan’a mı danışmayı öngörmüyorsunuz? Öyleyse neden siz önden İmralı’yı ziyaret etmiyorsunuz?

“BÜYÜK SÖZLER VERİYORLAR”

Değerli arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir dönemde toplumsal barışa yönelik çözümlere karşı olmadı. Bugün de değil. Fakat ortada aydınlatılması gereken ciddi belirsizlikler, tutarsızlıklar, yapısal çelişkiler var.

Değerli arkadaşlar iktidarın ülkenin temel sorunları konusundaki sorumsuz ve tutarsız tutumu bizim bu yönetime inanmamı inanmamıza ve güvenmemize engel oluyor. AKP ve MHP temsilcileri ülkemizin terörden arındılması yolunda kamuoyuna büyük sözler veriyorlar."