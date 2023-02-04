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  • Erdoğan'ın sözlerine tepki yağdı. CHP ve DEVA Partisi de açıklama yaptı. Bu dili kabul etmiyoruz!

Erdoğan'ın sözlerine tepki yağdı. CHP ve DEVA Partisi de açıklama yaptı. Bu dili kabul etmiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün muhalefete yönelik söylediği "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" sözlerine tepki yağdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız" dedi...

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 21:36
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CHP ve DEVA Partisi de açıklama yaptı. Erdoğan'ın sözlerine tepki yağdı

Erdoğan'ın sözlerine tepki yağdı. CHP ve DEVA Partisi de açıklama yaptı. Bu dili kabul etmiyoruz!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da "toplu açılış töreni" adı altında düzenlenen mitingde konuştu.

Kendisine ve partisine destek isterken tepki çeken ifadeler kullanan Erdoğan, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

Erdoğan'ın o sözlerine muhalefet cephesinden tepki yağdı.

"EDEP YAHU"

Önce İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Erdoğan'a “Edep yahu” diyerek seslendi.

CHP'DEN DE TEPKİ GELDİ

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Bu dili kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz! Bu kirli siyaset 14 Mayıs'ta son bulacak. Sabredin, çoğu gitti 99 gün kaldı!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı. 

BABACAN TV KANALLARINA SESLENDİ

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'da Erdoğan'ın sözlerine ilginç bir yöntemle gönderme yaptı.

"Erdoğan'ın sözlerine yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum" diyen Babacan; "Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz." ifadelerini kullandı.

"GİTMENE 99 GÜN KALDI..."

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de yaptığı açıklamada: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına önce 'sürtük' dedi. Şimdi ise 'bunlara öyle bir çakalım ki...' diyor. Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan!" dedi..

 

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Yurttas
4.02.2023 21:40
KIN VE NEFRET damarlarına işlemiş.  
 
Sedat
4.02.2023 21:40
Kabadayı edasıyla konuşuyor seçimi kaybedince nasıl olacak merak ediyorum. Damdan düşmüşe benzeyecek. Seçimin ertesi gün şakşakçılar yanından gidecek derin bir sessizlik yaşayacak.  
 
Cesur
4.02.2023 21:38
Adamın ağzı bozuk. Şirazesi kaymış.  
 
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