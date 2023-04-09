CHP ve İYİ Parti 16 ilde ortak hareket edecek

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti de listeyi YSK'ya verdi.

16 İLDE ORTAK ADAY

İYİ Parti'nin YSK'ya verdiği listede mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

ESKİ BAKANLAR İLK SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

İYİ Parti, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar'ı Yozgat 1'inci sıra, İdris Naim Şahin'i Ordu 1'inci sıra, Ahmet Eşref Fakıbaba'yı Ankara 1'inci bölge 2'nci sıra, Edip Safter Gaydalı'yı Bitlis 1'inci sıradan aday gösterdi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KIZI ADANA'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Listede, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1'inci sıra, Koray Aydın Ankara 1'inci bölge 1'inci sıra, Uğur Poyraz Antalya 1'inci sıra, Turhan Çömez Balıkesir 1'inci sıra, Musavat Dervişoğlu İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra, Erhan Usta Samsun 1'inci sıra, eski futbolculardan Ünal Karaman Konya 1'inci sıra ve Gökhan Zan Hatay 2'nci sıra adayı olarak yer aldı. İYİ Parti'nin milletvekili geçici aday listesinde öne çıkan diğer isimler, şöyle: "Bilal Bilici Adana 2'nci sıra, Avukat Ece Güner İstanbul 2'nci bölge 4'üncü sıra, Seyithan İzsiz İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıra, Buğra Kavuncu İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıra, Kürşat Zorlu Ankara 2'nci bölge 2'nci sıra, Ahmet Yetim Şanlıurfa 1'inci sıra, Ümit Özlale İzmir 1'inci bölge 2'nci sıra, Şenol Sunat Manisa 1'inci sıra."

Ayyüce Türkeş

25 İSİM LİSTE DIŞI KALDI

İYİ Parti de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Geçen dönem milletvekili olan 36 isimden 25’i aday listesinde yer almadı.

Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:

Mehmet Metanet Çulhaoğlu - Adana Milletvekili

Ayhan Erel - Aksaray Milletvekili

İbrahim Halil Oral - Ankara Milletvekili

Durmuş Yılmaz - Ankara Milletvekili

Hasan Subaşı - Antalya Milletvekili

Feridun Bahşi - Antalya Milletvekili

Aydın Adnan Sezgin - Aydın Milletvekili

İsmail Koncuk - Adana Milletvekili

Ahmet Kamil Erozan - Bursa Milletvekili

İsmail Tatlıoğlu - Bursa Milletvekili

Orhan Çakırlar - Edirne Milletvekili

Naci Cinisli - Erzurum Milletvekili

Arslan Kabukçuoğlu - Eskişehir Milletvekili

İmam Hüseyin Filiz - Gaziantep Milletvekili

Hayrettin Nuhoğlu - İstanbul Milletvekili

Ahmet Çelik - İstanbul Milletvekili

Ümit Beyaz - İstanbul Milletvekili

Abdul Ahat Andican - İstanbul Milletvekili

Aytun Çıray - İzmir Milletvekili

Zeki Hakan Sıdalı - Mersin Milletvekili

Behiç Çelik - Mersin Milletvekili

Bedri Yaşar - Samsun Milletvekili

Enez Kaplan - Tekirdağ Milletvekili

Hüseyin Örs - Trabzon Milletvekili

Ayhan Altıntaş - Ankara Milletvekili