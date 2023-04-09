CHP ve İYİ Parti 16 ilde ortak hareket edecek

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti de listeyi YSK'ya verdi.
16 İLDE ORTAK ADAY
İYİ Parti'nin YSK'ya verdiği listede mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.
ESKİ BAKANLAR İLK SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ
İYİ Parti, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar'ı Yozgat 1'inci sıra, İdris Naim Şahin'i Ordu 1'inci sıra, Ahmet Eşref Fakıbaba'yı Ankara 1'inci bölge 2'nci sıra, Edip Safter Gaydalı'yı Bitlis 1'inci sıradan aday gösterdi.
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KIZI ADANA'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU
Listede, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1'inci sıra, Koray Aydın Ankara 1'inci bölge 1'inci sıra, Uğur Poyraz Antalya 1'inci sıra, Turhan Çömez Balıkesir 1'inci sıra, Musavat Dervişoğlu İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra, Erhan Usta Samsun 1'inci sıra, eski futbolculardan Ünal Karaman Konya 1'inci sıra ve Gökhan Zan Hatay 2'nci sıra adayı olarak yer aldı. İYİ Parti'nin milletvekili geçici aday listesinde öne çıkan diğer isimler, şöyle: "Bilal Bilici Adana 2'nci sıra, Avukat Ece Güner İstanbul 2'nci bölge 4'üncü sıra, Seyithan İzsiz İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıra, Buğra Kavuncu İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıra, Kürşat Zorlu Ankara 2'nci bölge 2'nci sıra, Ahmet Yetim Şanlıurfa 1'inci sıra, Ümit Özlale İzmir 1'inci bölge 2'nci sıra, Şenol Sunat Manisa 1'inci sıra."
25 İSİM LİSTE DIŞI KALDI
İYİ Parti de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Geçen dönem milletvekili olan 36 isimden 25’i aday listesinde yer almadı.
Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:
Mehmet Metanet Çulhaoğlu - Adana Milletvekili
Ayhan Erel - Aksaray Milletvekili
İbrahim Halil Oral - Ankara Milletvekili
Durmuş Yılmaz - Ankara Milletvekili
Hasan Subaşı - Antalya Milletvekili
Feridun Bahşi - Antalya Milletvekili
Aydın Adnan Sezgin - Aydın Milletvekili
İsmail Koncuk - Adana Milletvekili
Ahmet Kamil Erozan - Bursa Milletvekili
İsmail Tatlıoğlu - Bursa Milletvekili
Orhan Çakırlar - Edirne Milletvekili
Naci Cinisli - Erzurum Milletvekili
Arslan Kabukçuoğlu - Eskişehir Milletvekili
İmam Hüseyin Filiz - Gaziantep Milletvekili
Hayrettin Nuhoğlu - İstanbul Milletvekili
Ahmet Çelik - İstanbul Milletvekili
Ümit Beyaz - İstanbul Milletvekili
Abdul Ahat Andican - İstanbul Milletvekili
Aytun Çıray - İzmir Milletvekili
Zeki Hakan Sıdalı - Mersin Milletvekili
Behiç Çelik - Mersin Milletvekili
Bedri Yaşar - Samsun Milletvekili
Enez Kaplan - Tekirdağ Milletvekili
Hüseyin Örs - Trabzon Milletvekili
Ayhan Altıntaş - Ankara Milletvekili