CHP vekil açıkladı! İlçe Milli Eğitim Müdürü eşini proje okula atadı

CHP'li vekil Gizem Özcan, Meclis kürsüsünde sürgün edilen öğretmenlere ilişkin yaptığı konuşmada; sadece Marmaris’te 16 öğretmenin bu durumdan etkilendiğini, en çarpıcı örneğin ise kendisinin de mezun olduğu Halıcı Ahmet Urkay Lisesi’nde yaşandığına dikkat çekti.

Muğla CHP Milletvekili Avukat Gizem Özcan

Özcan, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün norm fazlası ilan edilerek görevlerinden uzaklaştırılan deneyimli öğretmenlerin yerine eşini Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’ne atadığını söyledi.

"KEYFİLİĞİN VE LİYAKATSİZLİĞİN EN AÇIK ÖRNEĞİ YAŞANDI"

8 Nisan’da proje okullarına hiçbir nesnel kriter olmaksızın yalnızca Bakan onayıyla yapılan atamalar sonucu 6 bin öğretmen norm fazlası ilan edilerek görevinden uzaklaştırıldığını ifade eden Özcan, “Yalnızca Marmaris'te 16 öğretmen, mezun olduğum Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde 13 öğretmen bu uygulamadan etkilenmiştir. Keyfîliğin ve liyakatsizliğin en açık örneklerinden biri de Marmaris'te yaşanmış, Marmaris İlçe Millî Eğitim Müdürü kendi eşini Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesine atatmıştır. Nesnel kriterlere dayanmayan bu atamaları kabul etmiyoruz. Keyfî, denetimsiz ve siyasal kadrolaşma hedefli bu düzenleme derhâl iptal edilmeli, proje okulu uygulamasına son verilmelidir” ifadelerini kullandı,