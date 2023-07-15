CHP yenilenmeden ekonomi düzelmez!

AKP şunu yaptı, AKP bunu yaptı, AKP öyle, AKP böyle…

Peki, kim düzeltecek bu tabloyu?

Muhalefet…

Düzelttiler mi?

Hayır!

Sorun enflasyon, işsizlik, kur, açık, göçmen değil…

Sorun kafasına göre takılan bir iktidar karşısında dengeleme yapacak ağırlıkta bir muhalefetin olmaması?

Muhalefetin ağırlığı Erdoğan’ı makamından kaldırmaya yetmemiş!

Şimdi size bir soru:

Erdoğan Toprak 7 dönem

Engin Altay 7 dönem

Faik Öztrak 6 dönem

Yaşar Tüzün 6 dönem

Veli Ağbaba 5 dönem

Uğur Bayraktutan 5 dönem

Mahmut Tanal 5 dönem…

Yazmaktan yoruldum, liste uzayıp gidiyor…

Yıllardır Meclis’te olan bu siyasetçiler sorunları anlatmaktan başka ne iş yaptılar?

ANA MUHALEFETİN ESAS GÖREVİ: İKTİDARI ALMAK VE HALKIN SORUNLARINI ÇÖZECEK YÜRÜTME ORGANI OLMAKTIR!

Bunun haricinde bozuk plak gibi sorunları anlatmak, tweet atmak, cenazelerde, evliliklerde boy göstermek ağır sorunları olan Türkiye’de çözüm yolu değildir. Ya da muhalefetten beklenti bu değildir!

3 dönemden fazla vekillik yapanlar bu işi meslek haline getirmiştir.

Değilse söyleyin, bu zamlar, göçmenler, adım adım aşınan laik düzenin yegâne sorumlusu AKP midir?

AKP rengini, niyetini saklamıyor!

Kim durduracak bu akışı?

Seçim kaybetmek dünyanın sonu değil diyen Kılıçdaroğlu mu?

CHP’ye gereken; genç, enerjik, milyonların kalbine heyecan verecek, örgüte bir dava bilinci aşılayacak, sandıklara sahip çıkabilecek, kapı kapı gezebilecek partilileri oluşturacak bir liderdir.

Bu lider gelmeden CHP iktidar olamaz!

CHP güçlü olmadan AKP kendisine çekidüzen vermez!

Halk AKP’nin laflarına inandıkça Türkiye düzelmez!

Güçlü Türkiye ancak yeni ve güçlü CHP ile mümkündür!