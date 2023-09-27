CHP'de bir isim daha genel başkan adaylığını açıkladı

CHP'li Ünal Karahasan, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

KAYNAK: DHA
CHP'de bir isim daha genel başkan adaylığını açıkladı

Ünal Karahasan, parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

CHP üyesi yazar Karahasan, CHP'nin ebedi liderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, onun iki büyük eserine sahip çıkmaya geldiğini söyledi.

4-5 Kasım'da yapılacak 38'inci Olağan Kurultay'da CHP'de önemli bir tartışmanın açılması için öneride bulunacağını söyleyen Karahasan, "38'inci kurultayımızda genel başkanlık organının kaldırılarak, genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim. Hepimiz birlikte çok şey başarabiliriz; birleşik özne olunmasını önermeye, tartıştırmaya, anlatmaya, anlamaya geldim. CHP genel başkanlığını genel sekreterliğe dönüştürerek, örgüt tabanının ve örgüt organlarının aşağıdan yukarıya birleşik özne yaklaşımı ile onarılmasını, Türkiye'ye böyle bir yöntemin önerilmesini, dünya siyasal tarihinde yeni bir çığır açılmasını sağlamaya, belki bugün genel başkan adaylığı açıklamaya; ama özü itibarı ile CHP genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye aday olmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Karahasan, CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak, partinin Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını açıklamıştı.

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