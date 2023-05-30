CHP’de değişim sesleri yükseliyor. Seçim sonrası kulislerden sızdı

Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasıyla CHP’de gözler daha önce ertelenen kurultaya çevrildi. Seçim gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası görevine devam edeceğinin sinyalini vererek “Yürüyüşümüz sürüyor buradayız” dedi. O gece MYK üyeleri ve bazı partililer Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Partide bir kanat Kılıçdaroğlu’nun “Elinden geleni yaptığını ancak karşısında montajlı bir kampanya yürütüldüğünü” savunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’na destek veren bu grup, “yerel seçimlere birlik içinde gidilmesi gerektiğini, iktidarın ekonomik gidişat nedeniyle ülkeyi 5 yıl yönetemeyeceğini, bu nedenle erken bir seçim olabileceğini” söylüyor. Partinin ertelediği kurultayın ya yerel seçimlerin sonrasına ya da kasım, aralık dönemine bırakılabileceği belirtiliyor. Bu süreçte de MYK’de bazı değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

İMAMOĞLU'NUN ÇIKIŞI

Öte yandan parti içinde Kılıçdaroğlu’na eleştiriler de bulunuyor. Bu noktada özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı anılıyor. İmamoğlu’nun yaptığı “Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” açıklamasının da parti içi muhalefete bir mesaj niteliği taşıdığı söyleniyor. Parti içinde “Ekrem Bey daha uygun bir adaydı” gibi yorumlar da yapılıyor

Kılıçdaroğlu kanadından bu yorumlara “Kim olsa bu kara propaganda karşısında kazanamazdı. Ayrıca siyasi yasak durumu var” yanıtı veriliyor. Ancak bazı belediye başkanlarının sürecin başından beri İmamoğlu’nun aday olması gerektiğini savunduğu da biliniyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi isimler ise açıktan Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapıyor. CHP üst yönetimi seçim sonrası daha sessiz kalırken kurmayların çoğu “birkaç gün geçtikten sonra sürecin daha sağlıklı değerlendirileceğini” kaydediyor.

Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı “Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız” sözleriyle ‘devam’ mesajı verdi.