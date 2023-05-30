CHP’de değişim sesleri yükseliyor. Seçim sonrası kulislerden sızdı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sona ermesi sonrası kulislerden CHP ile ilgili iddialar gelmeye başladı. Parti içinde bir grubun Kılıçdaroğlu’na destek verirken, bir başka grubun ise kurultay ve değişikliği savunduğu öğrenildi. Ertelenen kurultayın ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.

CHP’de değişim sesleri yükseliyor. Seçim sonrası kulislerden sızdı

Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasıyla CHP’de gözler daha önce ertelenen kurultaya çevrildi. Seçim gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası görevine devam edeceğinin sinyalini vererek “Yürüyüşümüz sürüyor buradayız” dedi. O gece MYK üyeleri ve bazı partililer Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Partide bir kanat Kılıçdaroğlu’nun “Elinden geleni yaptığını ancak karşısında montajlı bir kampanya yürütüldüğünü” savunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’na destek veren bu grup, “yerel seçimlere birlik içinde gidilmesi gerektiğini, iktidarın ekonomik gidişat nedeniyle ülkeyi 5 yıl yönetemeyeceğini, bu nedenle erken bir seçim olabileceğini” söylüyor. Partinin ertelediği kurultayın ya yerel seçimlerin sonrasına ya da kasım, aralık dönemine bırakılabileceği belirtiliyor. Bu süreçte de MYK’de bazı değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

İMAMOĞLU'NUN ÇIKIŞI

Öte yandan parti içinde Kılıçdaroğlu’na eleştiriler de bulunuyor. Bu noktada özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı anılıyor. İmamoğlu’nun yaptığı “Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” açıklamasının da parti içi muhalefete bir mesaj niteliği taşıdığı söyleniyor. Parti içinde “Ekrem Bey daha uygun bir adaydı” gibi yorumlar da yapılıyor

Kılıçdaroğlu kanadından bu yorumlara “Kim olsa bu kara propaganda karşısında kazanamazdı. Ayrıca siyasi yasak durumu var” yanıtı veriliyor. Ancak bazı belediye başkanlarının sürecin başından beri İmamoğlu’nun aday olması gerektiğini savunduğu da biliniyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi isimler ise açıktan Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapıyor. CHP üst yönetimi seçim sonrası daha sessiz kalırken kurmayların çoğu “birkaç gün geçtikten sonra sürecin daha sağlıklı değerlendirileceğini” kaydediyor.

Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı “Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız” sözleriyle ‘devam’ mesajı verdi.

İlgili Haberler
Erşan Şen, İsmail Saymaz ve Sözcü TV sunucusu arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması
Tuncay Özkan’ın o videosu yeniden gündem oldu. CHP kaybetti ortalık karıştı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Simge Sağın itirafı olay oldu! Ünlü şarkıcıdan mesaj gecikmedi Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Simge Sağın itirafı olay oldu! Ünlü şarkıcıdan mesaj gecikmedi
Uzmanından astımlı çocuklara özel beslenme önerileri Sağlık
Uzmanından astımlı çocuklara özel beslenme önerileri
Tartışmanın sonu kanlı bitti Güncel
Tartışmanın sonu kanlı bitti
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? Keşfet
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası! Yazarlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
1 sezonda 487 teknik adam değişti Spor
1 sezonda 487 teknik adam değişti
Doların ateşi söndürülemiyor. Oynatmaya az kaldı Merkez Bankası nerede Ekonomi
Doların ateşi söndürülemiyor. Oynatmaya az kaldı Merkez Bankası nerede