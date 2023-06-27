CHP'de değişim seslerinin yankısı sürüyor. Özgür Özel'in çıkışı partiyi ikiye böldü

Özgür Özel'in, genel başkanlık için sorumluluk almaktan kaçmayacağını açıklaması CHP'lileri ikiye böldü.

CHP'de değişim seslerinin yankısı sürüyor. Özgür Özel'in çıkışı partiyi ikiye böldü

Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) başlayan “değişim” seslerinin yarattığı yankılar sürüyor. Genel başkanlık için adı geçen isimlerden Özgür Özel'in sorumluluk almaya hazır olduğu yönündeki mesajı parti içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP kulislerinden gelen haberler Özgür Özel’in genel başkanlığa aday olmasının partilileri ikiye böldüğü yönünde.

Seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili olamadığı için CHP tarihinde ilk kez genel başkan dışında bir partiliye görevlendirme yapılarak Grup Başkanlığına Özgür Özel getirildi.

Genel başkanlık için adı geçen Özgür Özel'in partilileri ikiye bölmesine ise bu durum neden oldu.

ÖZEL'İN İSTİFASI KONUŞULUYOR

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre; genel başkanlık için adaylık sinyali veren Özel’in açıklamaları sonrasında kulislerde yüksek sesle dillendirilmese de görevinden “istifa etmesi gerektiği” görüşünün konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü.

Bir kesim milletvekili, Özel’in adaylık açıklaması sonrası bu görevini sürdürmesinin doğru olmadığını dillendirmeye başladı. Bu görüşü dile getiren CHP’lilere göre, genel başkanlık koltuğundan sonra ikinci önemli pozisyonda bulunan Özel’in “değişim” tartışmaları gündemdeyken Grup Başkanlığı görevini sürdürmesinin “otoriterliğin başka biçimi” olarak yorumlanabileceği için istifa etmeli.

Parti içerisindeki bir başka görüşe göre ise Kılıçdaroğlu nasıl kurultay kararı alarak, genel başkanlığa devam ettiyse Özel’in de bu görevdeyken genel başkanlığa aday olması “olağan bir işleyiş olduğu” yönünde.

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