CHP'de değişmeyen 5 isim belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni MYK üyeleri belli oldu. Üye sayısı 17’den 15’e düşerken, yeni MYK’da 5 isim değişmedi.

CHP'de değişmeyen 5 isim belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçimlerden sonra merakla beklenen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken MYK üye sayısı 17’den 15’e düştü.

Yeni MYK’da Ahmet Akın, Faik Öztrak, Lale Karabıyık, Devrim Barış Çelik ve Bülent Kuşoğlu değişmeyen isimler oldu.

Genel sekreter görevine Neslihan Hancıoğlu seçilirken, Eren Erdem’e ‘Sosyal Medya Yönetimi’ görevi yürütecek.

İstifaları kabul edilen MYK üyelerinden Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın yeni MYK’da görev almadı.

CHP’nin yeni MYK’sı ve görevleri şu şekilde:

Ahmet Akın | Yerel Yönetimler

Aylin Yaman | Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu | Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu | İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik | Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem | Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak | Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar | İşçi Sendikaları, Stk ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık | İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu | Genel Sekreter

Semra Dinçer | Doğa Hakları

Tahsin Tarhan | Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre | Bilim Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre | Hukuk ve Seçim İşleri

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Bursa'da elektrikli bisiklet su kanalına uçtu: 3 yaralı Güncel
Bursa'da elektrikli bisiklet su kanalına uçtu: 3 yaralı
Özgür Özel canlı yayındaki sözlerine açıklık getirdi Siyaset
Özgür Özel canlı yayındaki sözlerine açıklık getirdi
Belçika'da şampiyon Royal Antwerp Spor
Belçika'da şampiyon Royal Antwerp
THY servisle kamyon çarpıştı çok sayıda yaralı var Güncel
THY servisle kamyon çarpıştı çok sayıda yaralı var
Süper Lig perdesi kapanıyor. Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da Spor
Süper Lig perdesi kapanıyor. Konferans Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da
İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş Dünya
İngiltere Başbakanı ‘itibardan tasarruf olmayacağını’ daha öğrenememiş
Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu Spor
Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu