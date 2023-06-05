CHP'de değişmeyen 5 isim belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçimlerden sonra merakla beklenen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken MYK üye sayısı 17’den 15’e düştü.
Yeni MYK’da Ahmet Akın, Faik Öztrak, Lale Karabıyık, Devrim Barış Çelik ve Bülent Kuşoğlu değişmeyen isimler oldu.
Genel sekreter görevine Neslihan Hancıoğlu seçilirken, Eren Erdem’e ‘Sosyal Medya Yönetimi’ görevi yürütecek.
İstifaları kabul edilen MYK üyelerinden Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın yeni MYK’da görev almadı.
CHP’nin yeni MYK’sı ve görevleri şu şekilde:
Ahmet Akın | Yerel Yönetimler
Aylin Yaman | Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu | Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu | İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik | Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem | Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak | Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar | İşçi Sendikaları, Stk ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık | İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu | Genel Sekreter
Semra Dinçer | Doğa Hakları
Tahsin Tarhan | Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre | Bilim Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre | Hukuk ve Seçim İşleri