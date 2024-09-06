CHP’de devrim gibi karar: Genel başkan dahil herkes önce seçime girecek

CHP'nin parti üyeleri, il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve eski genel başkanlarının önerileriyle hazırlanan taslak tüzük metninin değerlendirilmesi ve oylanması amacıyla düzenlenen Tüzük Kurultayı, ATO Congresium'da başladı.

Kurultaya, eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili katıldı.

“HER DERDİN VAR BİR ÇARESİ VAR”

Kurultayda, "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlığı altında CHP'nin logosu ve "Türkiye'nin birinci partisi" sloganının yer aldığı afişler asıldı. Ayrıca, "Her derdin var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi" sloganı da dikkat çekti. Toplumsal sorunlara vurgu yapan pankartlar ve dijital ekranlarda CHP'nin yerel seçim sürecindeki saha çalışmalarından görüntüler yer aldı.

“CHP'Yİ EL BİRLİĞİYLE İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kurultayın Divan Başkanlığı'na seçildi ve yaptığı konuşmada, "CHP'yi el birliğiyle iktidara taşıyacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise açılış konuşmasında, kurultayların liderlere talimat verdiğini belirterek, kadın-erkek eşitliğine vurgu yaptı ve CHP'nin eşit temsile yer vereceğini söyledi. Özel, ayrıca Filistin davasını savunmanın CHP'nin tutarlı bir politikası olduğunu ifade etti.

“MİLLETLE İTTİFAK YAPACAĞIZ”

Yerel seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, iktidarın kutuplaştırma siyasetine karşı durduklarını ve ittifak arayışlarının milletle yapılması gerektiğini vurguladı. Özel, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ve seçmenlerin CHP'ye yatırım yaptığını belirtti.

“GENEL BAŞKAN DAHİL HERKES ÖN SEÇİME GİRECEK”

Tüzük Kurultayı'nda, tüzük değişiklikleri ve parti programı ele alınacak. Özel, genel başkan adaylığı için yeni şartlar getirdiklerini ve kadın kotasını yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı.

Ön seçim hakkında açıklama yapan Özel, "Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz. Milletvekili olmak isteyenler örgütten onay ve destek alacaklar" ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU’NUN YANINDAYIZ”

Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan davaya ilişkin, İmamoğlu'nun tutumunun partinin tutumu olduğunu ve CHP'nin İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirtti.