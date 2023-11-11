CHP'de Genel Başkan yardımcıları belli oldu

CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu. İşte CHP'nin A Takımı....

CHP'de Genel Başkan yardımcıları belli oldu

CHP 38.Olağan Kurultayının ardından yeni Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün ilk toplantısı yapıldı. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de netleşti.

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.

Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.

İŞTE A TAKIMI:

CHP sözcüsü Deniz Yücel,

Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek,

Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat,

Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

Genel Sekreter Selin Sayek Böke,

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin,

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Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka,

Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm oldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda ayrıca 17 kişi daha var. Bu 17 kişi ise gölge kabine olarak geçiyor. Edinilen bilgiye göre Özgür Özel’in ilk MYK toplantısını 24 kişi ile gerçekleştirmesi bekleniyor.

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