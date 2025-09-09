CHP’de “Genel Başkanlık Krizi” giderek derinleşiyor: Ali Abbas Ertürk’ten sert açıklama

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki genel başkanlık ve parti yönetimine dair kriz yeni bir boyut kazandı. CHP Yurt İçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla yaşanan gerginliği kamuoyuna duyurdu.

Ertürk, Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte CHP Genel Başkanı’nın “çalışma ofisine çevrilen evini” koruduklarını ifade etti. Parti yöneticilerinin kendi binalarına girebilmek için direniş göstermek zorunda kaldıklarını vurgulayan Ertürk, CHP içindeki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Genel Başkan Yardımcılarımız, Parti Meclis üyelerimiz, Milletvekillerimiz ile birlikte, Genel Başkanımızın çalışma ofisine çevrilen evimizi koruyoruz. Genel merkez yöneticileri olarak sahibi olduğumuz binaya girmek için direniş göstermek zorunda kaldık.”

Ertürk, yaşanan olayların yalnızca parti içi bir mesele değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin işleyişi açısından da ciddi bir sınav olduğunu dile getirdi.

“Tüm yol arkadaşlarımız müsterih olsun, kazanan biz olacağız. Kanuna aykırı emirlerle polisleri evimizin önüne dizenlerden de hesap sorulacak.”

CHP’DE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Yaşanan gelişmeler, CHP içerisinde uzun süredir devam eden liderlik tartışmalarını ve parti içi çekişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Genel Başkanlık koltuğu etrafında yaşanan bu gerilim, hem parti tabanında hem de kamuoyunda geniş yankı buluyor.

Siyasi kulislerde, yaşanan bu olayın yalnızca bir “parti içi yönetim çekişmesi” olmadığı, CHP’nin geleceği açısından kritik bir dönemeç olduğu yorumları yapılıyor.

“HUKUK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ” VURGUSU

Ertürk’ün açıklamalarında özellikle “kanuna aykırı emirler” ve “polisin konumlandırılması” ifadeleri öne çıkarken, bunun yalnızca bir iç disiplin meselesi değil, aynı zamanda “hukuk devleti” ilkesinin sorgulandığı bir sürece işaret ettiği görülüyor.

CHP’nin önümüzdeki günlerde nasıl bir yol haritası çizeceği, parti içindeki dengelerin nasıl değişeceği ve Genel Başkanlık tartışmalarının hangi yönde gelişeceği merakla bekleniyor.