CHP’de genel başkanlık yarışı başladı: Cuma günü adaylığını açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde başlayan "değişim" hareketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Özgür Özel de destek vermişti. Özel somut bir adım atarak Cuma günü Genel Merkezde basın toplantısı gerçekleştireceğini söyledi.

CHP’de genel başkanlık yarışı başladı: Cuma günü adaylığını açıklayacak

İmamoğlu yaptığı bir açıklamada, "CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi Özgür Özel'dir" diyerek Özel'i işaret etmişti.

"BİR DAKİKA DÜŞÜNMEM"

Genel Başkanlık sıfatıyla çokça anılan ve "Üzerime sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" diyen Özgür Özel ile ilgili beklenen gerçek oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün saat 14.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi ve "değişim" adayı olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TOPLANTI YAPACAĞINI AÇIKLADI

Daha sonra Özel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 15 Eylül tarihinde basın toplantısı yapacağı bilgisini paylaştı. Özel şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim.

İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım."

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