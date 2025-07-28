CHP'de "Hayır" oyu veren tek partiliyi İsmail Saymaz açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz’ın köşe yazısında aktardığına göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Meclis’te kurulması planlanan açılım komisyonuna katılım konusunu değerlendirdi.

Toplantıda birçok MYK üyesi, "Kürt meselesi"nin Meclis çatısı altında çözülmesini desteklediklerini dile getirirken, Genel Başkan Özgür Özel “Aksini düşünen var mı?” diye sordu. Saymaz’ın ifadesiyle, 22 kişilik MYK’da yalnızca İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan el kaldırarak komisyona katılmama yönünde görüş belirtti.

CHP'nin TBMM Grup Başkanı Numan Kurtulmuş'a ‘TBMM çatısı altında kurulacak olan komisyonun temel ilkeleri ve çalışma yöntemine dair öneriler’ başlıklı 16 sayfalık bir metin sunduğunu kaydeden Saymaz, metinden bazı başlıkları şöyle sıralayıp açıkladı:



"KOMİSYONUN ADI, İTTİFAKIN SLOGANI OLMASIN"

Birinci maddede, ‘Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu’ adı konması öneriliyor. ‘Terörsüz Türkiye’ adına mesafe konarak, “Komisyonun adı bir parti ya da ittifakın yaygın kullandığı bir söylem veya slogan olmamalıdır” deniyor.

"AMAÇ, YALNIZCA PKK OLMAMALI"

İkinci maddede, komisyonun amacı ve görev alanına değiniliyor. Komisyonun PKK’ya silah bıraktırmakla sınırlı kalmaması, “her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması, anti demokratik düzenleme ve uygulamaların son bulması, tutukluluğun istisna olması” da amaçları arasına ekleniyor.



"KOMİSYON KANUNLA KURULSUN"

Üçüncü maddede, komisyonun kanunla kurulması savunuluyor. Bugün itibariyle, ne şekilde kurulacağı, hangi alanda faaliyet yürüteceği ve yetkilerinin ne olacağı belli değil. Dördüncü maddede, mecliste grubu olan partilerin üç, olmayanların bir üyeyle temsili öneriliyor. Ancak CHP’nin önerisi kabul görmedi.



"NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK’ OLMAZSA OLMAZ"

Yedinci maddede, “Komisyon, kuruluş amacı ve görev alanı ile ilgili kararları üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alır” deniyor.



Salt çoğunlukla karar alınırsa komisyon AKP’nin kendi gündemini muhalefete oylatma ve dayatma makamı olmaktan öteye gitmez. Zaten Özel, “Kararlar nitelikli çoğunluk olmazsa evet demeyeceğiz” diyor.