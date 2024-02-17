CHP'de İstanbul'un kritik ilçesinde aday değişikliği

Seçim takvimi hızla yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme süreci titizlikle sürdürülüyor. CHP, Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'un 39 ilçesinde belediye başkan adaylarını belirledi.

Ancak, bu süreçte bazı ilçelerde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Esenyurt ilçesinde, CHP'nin adayı olarak belirlenen isim Ali Gökmen, adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre, Esenyurt ilçesindeki adaylık değişikliği, parti içinde dikkatle takip ediliyor. Ali Gökmen'in adaylıktan çekilme kararı, parti içinde bazı spekülasyonlara neden oldu.

Yarkadaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, Ali Gökmen'in adaylıktan çekilmesinin ardından, CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın adı yeni bir adaylık için ön plana çıktı. İsmail Topkaya'nın adaylığının, CHP'nin Esenyurt ilçesi için önemli bir hamle olacağı düşünülüyor.

Esenyurt ilçesindeki bu adaylık değişikliği, CHP'nin İstanbul'daki seçim stratejileri ve gelecekteki politik hamleleri açısından da önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. Gözler, İsmail Topkaya'nın adaylığının resmileşmesi ve parti içi tepkilerin nasıl şekilleneceği üzerinde.