CHP’de istifa depremi. Yönetim kurulu istifa etti

Kaynak: İHA
CHP’de istifa depremi. Yönetim kurulu istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa ettiği bildirildi. İstifa gerekçesi olarak ise meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Teşkilatında istifa depremi yaşandı. CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa ettiklerini duyurdu.

İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldığı öne sürüldü.

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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