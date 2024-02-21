CHP’de istifa depremi. Yönetim kurulu istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa ettiği bildirildi. İstifa gerekçesi olarak ise meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.