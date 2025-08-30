CHP’de kıyamet senaryosu: İçerideki Truva atını açıkladı! Kulisler kaynıyor

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki son gelişmeler hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Önkibar, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına getirileceğini öne sürerek bu süreci “sarayın oyunu” olarak nitelendirdi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, CHP’de yaşanan kurultay süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Önkibar, 15 Eylül’de mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olarak atanacağını iddia etti. Bu sürecin “sarayın planı” olduğunu öne süren Önkibar, Kılıçdaroğlu’nu “siyasal İslamcıların Truva atı” olarak nitelendirdi.

Önkibar, CHP kurultayı İstanbul Kongresi üzerinden iptal edilecek ve parti içinden mezhep temelli yeni bir siyasi oluşum çıkarılacak. Ayrıca CHP Meclis Grubu’nun bölünerek anayasa değişiklikleri ve Öcalan’a af gibi konularda AKP-MHP ekseninde oy kullanacağını iddia etti.

CHP tabanında kaos yaratmayı amaçlayan bu planın, ana muhalefetin etkisini azaltmayı hedeflediğini belirten Önkibar, parti yönetiminin yeni bir senaryo geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun bu süreci durdurmak için taviz verdiğini ancak sonuç alınamadığını söyleyerek şöyle konuştu:

Kesin bir bilgi aktarayım. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Eylül'de saray pardon mahkeme tarafından CHP'nin başına tayin ediliyor. Ankara'da buna artık kesin deniliyor. 15 Eylül'deki CHP kurultayı İstanbul Kongresi üzerinden iptal edilip Kılıçdaroğlu başa geçirilecek. Dün konuştuğum Kılıçdaroğlu'nun çok yakınındaki isim bundan son derece emin Kemal Bey'in de görevi üstleneceğini ve de bunun için hazırlık yaptığını söyledi. Görüldüğü gibi sarayın kurduğu oyun yürürlükte amaçlanansa CHP'yi parçalamak ve içinden mezhep ağırlıklı yeni bir parti çıkarmak. Buna paralel olarak Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu da parçalanacak ve bir bölümü anayasa değişikliklerin de AKP-MHP iktidarı ekseninde onlarla beraber oy kullanacak.

Özellikle anayasanın 66. Maddesinin değiştirilmesi ve Apo’ya af gibi konularda CHP içinde bölünmeler yaratılacak. Bu şekilde son dönem ana muhalefet lehine esen rüzgar dindirilmeye CHP'de siyasi alternatif olmaktan çıkarılmaya çalışılacak. CHP tabanı bunu sineye çeker mi derseniz amaç zaten odur. Kaos çıkarmak. CHP'yi bölmek, paramparça etmek. Bu itibarla bugünden duyuruyorum. Dersimli Kemal artık resmen siyasal İslamcıların truva atıdır. Onlarla beraberdir, kol koladır. Dolayısıyla CHP yönetimi buna göre yeni bir senaryo geliştirmeli. Yeni bir senaryo hazırlamalı. Günler öncesinde söyledim. İsyanı bastırmanın yolu asla taviz vermek değil. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atanmasın, parti bölünmesin diyerek Apo masasına oturdu. Ancak sonuç ortada değişen hiçbir şey olmadı. CHP, Öcalan Komisyonuna katılmasına rağmen saray geri adım atmadı. Tam tersine hücum emrini verdi.

