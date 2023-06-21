CHP'de kritik değişim toplantısı başladı

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de kritik toplantı başladı. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldi.

CHP'de kritik değişim toplantısı başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi.

Genel merkeze girişte konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, değişim çağrılarına ilişkin "Kişisel olarak kararım değişim yapılırken herkesi harcamadan dikkatli bir değişim yapılmasından yanayım. Adıyaman il örgütü olarak genel başkanımızın yanında durma azmi ve niyeti içindeyiz. Ekrem Başkan, saygı duyduğum bir insan; ama delegelerin vereceği bir karar" dedi.

"HEDEFİMİZ ÜLKEYİ YÖNETMEKTİ BAŞARAMADIK"

Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ise 4 yıldır aynı örgütle devam ettiklerin söyleyerek, "Hedefimiz iktidar olmaktı, ülkeyi yönetmekti, başaramadık. Bu süreçte de zaten kurultay süreci, örgüt seçimleri başlamıştır. Takvim olarak geriden geliyorduk zaten. Olağan bir süreç devam ediyor. Son 3, 4 yıla yakın aynı örgütlerle devam ettik. Alttan başlayarak değişim başlayacaktır. Belki bizler de yenileneceğiz" ifadelerini kullandı

"'DEĞİŞİM TALEBİNİN NİTELİĞİ ÖNEMLİ"

Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da "Değişim ancak örgütün kendi içinde yapacağı değerlendirmelerle mümkündür. Dolayısı ile CHP büyük bir örgüt. Kendi iç dinamikleri ile gerekli görüşmeler yapacak, gerekirse bu değişimi yapacaktır. Değişim talebinin niteliği önemli. Mutlaka genel başkan için de örgütler karar verecek. Kurultay süreci başladı. Bu konuda en büyük karar organımız da kurultay olduğuna göre; sadece bir il başkanının ya da belediye başkanının söylemi ile bu değişim tek başına gerçekleşmeyecektir. Toplumsal talepler çok önemlidir. Bu talepler karşılanmalıdır; ancak bu taleplerin nasıl karşılanacağına yine örgütün en üst karar merci olan kurultay karar verecektir" dedi.

"ALTILI MASA'DAN TAM FAYDA GÖRDÜĞÜMÜZÜ TAHMİN ETMİYORUM"

Rize İl Başkanı Tahsin Kanbur ise değişimden yana olduklarını kaydederek, "Gerekirse ilde, gerekirse genel merkezde değişimden yanayız. 6'lı Masa'dan tam bir fayda gördüğümüzü tahmin etmiyorum. İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden destek gördük. Ben Rize için konuşuyorum. Diğerlerinden bir destek gördüğümüzü sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de il başkanları toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı devam ediyor.

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