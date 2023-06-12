CHP'de kritik MYK toplantısının ardından değişim açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Özgür Özel’in “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım” sözlerine ilişkin olarak “Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir” yorumunda bulundu.

Parti kadrolarının tazeleneceğini ifade eden Öztrak, hedeflerinin mart ayında yapılacak yerel seçimleri 'açık ara kazanmak' olduğunu söyledi:

"Her iki vatandaşımızdan birinin cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği oyu dağıtmadan, örgütümüzü rekabetçi bir ortamda yenilemeyi, tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini açık ara kazanmayı hedefliyoruz... Önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak için parti üyesinden genel başkanımıza kadar partimizin her bir ferdi var gücüyle çalışacaktır. Hedefimiz, bu seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır."

"KURULTAY, MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE YAPILACAK"

MYK'ye yeni isimler eklenmesini 'yenilenme' olarak tanımlayan Öztrak, kongrenin de en kısa sürede yapılacağını ifade etti: "Bu çerçevede genel başkanımız ilk olarak MYK’sını yeniledi. MYK’mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, parti meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır."

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını da değerlendiren Öztrak, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" diyerek cevap vermişti.