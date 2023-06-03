CHP'de kurultay kararı

CHP’de yaklaşık beş saat süren Parti Meclisi toplantısından kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı.

CHP'de kurultay kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi toplantısı sona erdi.

Partinin genel merkezinde saat 10.00'da başlayan toplantıda, kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı.

Toplantıda, ayrıca, seçim sonuçları değerlendirildi.

Yaklaşık beş saat süren toplantıda, tüm üyelerin istifasının ardından oluşturulacak olan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve kurultay tarihinin ele alınması bekleniyordu.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizinin de önemli bir diğer gündem maddesi olması öngörülüyordu.

PM toplantısının ardından gerçekleştirilecek kapalı grup toplantısı ile partinin yeni Meclis yönetiminin belirlenmesi bekleniyordu.

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